Naukowcy z Instytutu Weizmanna w Rechowot w Izraelu odkryli, że podczas przejścia do menopauzy w organizmie kobiet zachodzą gwałtowne zmiany szeregu wskaźników fizjologicznych. Dotyczą one w szczególności stanu kości, funkcji wątroby i nerek, a także poziomu cholesterolu. O wynikach badania donosi Jerusalem Post.

Analiza ponad 300 milionów testów

Naukowcy przeanalizowali ponad 300 milionów wyników badań laboratoryjnych ponad miliona kobiet w Izraelu i Stanach Zjednoczonych. Dane pochodziły z dokumentacji medycznej izraelskiej kasy chorych Clalit Health Services oraz amerykańskiego National Health and Nutrition Examination Survey i były zbierane przez 20 lat.

Zespół profesora Uriego Alona zbadał 90 rodzajów testów laboratoryjnych i odnotował gwałtowne zmiany w 52 z nich. Według autorów nie ograniczają się one do spadku poziomu hormonów płciowych i utraty płodności. U mężczyzn w podobnym wieku badacze nie wykryli podobnego skoku wskaźników, a u kobiet otrzymujących terapię hormonalną zmiany były mniej wyraźne.

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Zmiany przed ostatnią miesiączką

Do analizy dużych zbiorów danych naukowcy zastosowali metodę obliczeniową inspirowaną astronomicznymi sposobami korygowania obrazów teleskopowych. Umożliwiła ona uwzględnienie różnic w wieku, w którym u różnych kobiet występuje menopauza, oraz dokładniejsze śledzenie dynamiki wskaźników.

Badacze zauważyli, że stopniowe zmiany zaczynają się około dekady przed menopauzą, nasilają się w ostatnich latach przed ostatnią miesiączką, a w okresie ostatniej miesiączki następuje gwałtowna zmiana. Wśród klinicznie istotnych zmian autorzy wymienili spadek mineralnej gęstości kości, zmiany wskaźników wątrobowych oraz wzrost poziomu lipidów i trójglicerydów, które są czynnikami ryzyka chorób sercowo-naczyniowych.

Badanie miało charakter obserwacyjny, dlatego nie ustala związku przyczynowo-skutkowego. Dane dotyczące terapii hormonalnej również opierały się na niewielkim odsetku kobiet, które ją stosowały. Zespół planuje badanie kliniczne terapii hormonalnej przed ostatnią miesiączką, aby ocenić jej wpływ na zdrowie kości i mózgu. Wyniki opublikowano w czasopiśmie Nature Medicine.

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