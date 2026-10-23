W Stanach Zjednoczonych celowo podano człowiekowi wirusa stworzonego przy pomocy sztucznej inteligencji — The Independent

W Stanach Zjednoczonych celowo wprowadzono człowiekowi wirusa opracowanego przy pomocy sztucznej inteligencji. Jednym z głównych celów takich badań jest ustalenie, jakie cechy genetyczne powinien posiadać wirus, aby niszczyć określone szczepy bakterii.

Laboratorium badawcze zajmujące się sztuczną inteligencją (AI) w Kalifornii (USA) ogłosiło, że po raz pierwszy podano pacjentowi wirusa opracowanego przy pomocy sztucznej inteligencji. Jak pisze The Independent, metoda ta jest postrzegana jako potencjalnie skalowalne rozwiązanie w walce z superbakteriami opornymi na antybiotyki. Informację tę podało laboratorium Radical Numerics, jednak ogłoszone wyniki muszą jeszcze zostać zweryfikowane naukowo w ramach recenzowanego badania.

„Jeśli informacje te zostaną potwierdzone, terapia o nazwie Omnii-1 może stać się pierwszym przypadkiem zastosowania u ludzi bakteriofagów opracowanych przy pomocy sztucznej inteligencji” – czytamy w artykule.

Zaznaczono, że bakteriofagi to wirusy, które zarażają określone gatunki bakterii. Według prognoz do 2050 roku superbakterie oporne na antybiotyki mogą spowodować prawie 40 milionów zgonów.

W ramach obecnych podejść do terapii fagowej zakażeń bakteryjnych naukowcy muszą poświęcać sporo czasu na poszukiwanie odpowiedniego wirusa wśród ogromnej liczby bakteriofagów wykrytych w środowisku naturalnym. Trzeba znaleźć taki, który poradzi sobie z konkretną infekcją pacjenta.

Proces rozpoczyna się od pobrania przez lekarzy próbki bakterii, które wywołały infekcję. Następnie naukowcy poszukują lub opracowują bakteriofagi zdolne do zniszczenia patogenu.

Jednym z głównych zadań jest ustalenie, jakie cechy genetyczne musi posiadać wirus, aby niszczyć określone szczepy bakterii.

Bakteriofagi zabijają bakterie w kilku etapach. Najpierw wirus przyczepia się do specyficznych receptorów na powierzchni bakterii. Następnie wnika do wnętrza komórki, wykorzystuje ją do własnego rozmnażania się i ostatecznie ją niszczy.

Na początkowym etapie interakcja wirusa z bakterią jest bardzo selektywna: każdy bakteriofag może atakować jedynie określone szczepy lub gatunki bakterii.

Taka specyficzność stanowi istotną zaletę terapii fagowej. W przeciwieństwie do antybiotyków o szerokim spektrum działania pozwala ona zachować pożyteczne mikroorganizmy jelitowe, na które mogą również oddziaływać leki przeciwbakteryjne.

W Radical Numerics twierdzą, że ich podejście oparte na sztucznej inteligencji pozwala na szybkie tworzenie bakteriofagów na zamówienie, zgodnie z potrzebami konkretnego pacjenta, a tym samym skraca czas do rozpoczęcia leczenia.

„W ramach pierwszego na świecie klinicznego zastosowania bakteriofagów opracowanych przy pomocy sztucznej inteligencji pacjentowi z infekcją bakteryjną oporną na antybiotyki podano warianty fagów stworzone przez system Omnii-1. Leczenie przeprowadzono w ramach dozwolonej procedury stosowania leków ze względów humanitarnych pod nadzorem lekarza” — poinformowała firma Radical Numerics.

Jak twierdzi firma, ten kamień milowy stanowi jeden z pierwszych kroków w kierunku przekształcenia projektowania genomowego z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w spersonalizowane metody leczenia.

Start-up podkreśla, że jego model sztucznej inteligencji został wyszkolony na różnych sekwencjach genomowych, genomach bakteriofagów, a także na danych dotyczących interakcji fagów z bakteriami-gospodarzami, uzyskanych w trakcie wcześniejszych badań. Na podstawie tych informacji sztuczna inteligencja może identyfikować potencjalnie odpowiednie bakteriofagi i opracowywać nowe warianty dostosowane do konkretnych potrzeb terapeutycznych.

„Syntezujemy warianty bakteriofagów opracowane przez Omnii-1 i mierzymy ich zdolność do regeneracji oraz aktywność wobec różnych szczepów bakterii” – poinformowano w Radical Numerics.

Zdolność do regeneracji w tym kontekście wskazuje na żywotność bakteriofaga – czy genom wirusowy stworzony przez sztuczną inteligencję może funkcjonować i zapewniać namnażanie się wirusa w warunkach laboratoryjnych.

„Eksperymenty te pomagają określić aktywność naszych wariantów wobec docelowych bakterii oraz wykorzystać uzyskane wyniki w kolejnych cyklach modelowania i rozwoju” – wyjaśniono w firmie.

W Radical Numerics oświadczono, że bakteriofagi opracowane przez system Omnii-1 zostały zsyntetyzowane i podane pacjentowi z infekcją oporną na antybiotyki, który miał bardzo niewiele innych opcji leczenia. Jednocześnie firma nie ujawniła konkretnych wyników leczenia, powołując się na konieczność ochrony prywatności pacjenta.

Źródło: The Independent

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