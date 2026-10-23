在美国，有人故意向一名男子注射了利用人工智能制造的病毒——《独立报》

在美国，研究人员故意将一种利用人工智能研发的病毒注入人体。此类研究的主要目标之一，是确定病毒应具备哪些遗传特征，才能消灭特定的细菌菌株。

位于美国加利福尼亚州的一家人工智能（AI）研究实验室表示，他们首次将一种利用人工智能开发的病毒注入患者体内。 据《独立报》报道，该方法被视为对抗抗生素耐药性超级细菌的一种具有大规模应用潜力的解决方案。Radical Numerics实验室发表了这一声明，但相关结果仍需通过同行评审研究进行科学验证。

“如果该信息得到证实，这种名为Omnii-1的疗法将成为首例将人工智能研发的噬菌体应用于人类的案例，”文章中写道。

文中指出，噬菌体是一种专门感染特定细菌种类的病毒。据预测，到2050年，耐抗生素的超级细菌可能导致近4000万人死亡。

按照当前针对细菌感染的噬菌体疗法，研究人员不得不花费大量时间，从环境中发现的数量庞大的噬菌体中筛选出合适的病毒。 必须找到能够有效应对患者具体感染的噬菌体。

这一过程首先由医生采集引起感染的细菌样本。随后，研究人员会寻找或开发能够消灭该病原体的噬菌体。

其中一项主要任务是弄清楚，病毒必须具备哪些遗传特征才能消灭特定的细菌菌株。

噬菌体通过几个阶段杀死细菌。首先，病毒附着在细菌表面的特定受体上。然后，它侵入细胞内部，利用该细胞进行自身繁殖，最终破坏该细胞。

在初期阶段，病毒与细菌的相互作用具有很强的特异性：每种噬菌体只能攻击特定的细菌菌株或种类。

这种特异性是噬菌体疗法的一大优势。与广谱抗生素不同，它能够保留肠道中的有益微生物，而抗菌药物可能会对这些微生物产生影响。

Radical Numerics公司表示，其基于人工智能的方法能够根据具体患者的需求快速定制噬菌体，从而缩短治疗启动时间。

“在世界上首次将利用人工智能开发的噬菌体用于临床治疗的过程中，一名患有抗生素耐药性细菌感染的患者被注射了由Omnii-1系统生成的噬菌体变体。 治疗是在医生指导下，依据人道主义考虑，在批准的药物使用程序范围内进行的，”Radical Numerics公司表示。

据该公司称，这一里程碑标志着将基于人工智能的基因组设计转化为个性化治疗方法的第一步。

这家初创公司强调，其人工智能模型是基于各种基因组序列、噬菌体基因组，以及前期研究中获得的噬菌体与宿主细菌相互作用的数据进行训练的。 基于这些信息，人工智能能够识别潜在适用的噬菌体，并根据具体的治疗需求开发新的变体。

“我们正在合成由Omnii-1设计的噬菌体变体，并测量它们的恢复能力以及针对不同细菌菌株的活性，”Radical Numerics方面表示。

在此背景下，复制能力体现了噬菌体的存活能力——即由人工智能生成的病毒基因组能否在实验室条件下正常运作并确保病毒的繁殖。

“这些实验有助于确定我们的变体对目标细菌的活性，并将所得结果应用于后续的建模和开发周期，”该公司解释道。

Radical Numerics表示，由Omnii-1系统开发的噬菌体已被合成并注射给一名患有抗生素耐药性感染的患者，该患者已几乎别无其他治疗选择。 不过，该公司以保护患者隐私为由，未透露具体的治疗结果。

来源：《独立报》

值得一提的是，欧盟已记录到创纪录的1715例西尼罗河病毒病例。

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