У США людині навмисно ввели вірус, створений за допомогою штучного інтелекту — The Independent

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У США людині навмисно ввели вірус, розроблений за допомогою штучного інтелекту. Одне з головних завдань таких досліджень — визначити, які генетичні характеристики має мати вірус, щоб знищувати певні штами бактерій.

Дослідницька лабораторія зі штучного інтелекту (ШІ) у Каліфорнії (США) заявила, що вперше ввела пацієнту вірус, розроблений за допомогою ШІ. Як пише The Independent, цей метод розглядають як потенційно масштабоване рішення для боротьби із супербактеріями, стійкими до антибіотиків. Про це заявила лабораторія Radical Numerics, водночас заявлені результати ще мають пройти наукову перевірку в межах рецензованого дослідження.

«Якщо інформацію підтвердять, лікування під назвою Omnii-1 може стати першим випадком застосування у людини бактеріофагів, розроблених за допомогою штучного інтелекту», — йдеться у статті.

Зазначається, що бактеріофаги — це віруси, які заражають певні види бактерій. За прогнозами, до 2050 року супербактерії, стійкі до антибіотиків, можуть спричинити майже 40 мільйонів смертей.

За нинішніх підходів до фагової терапії бактеріальних інфекцій дослідникам доводиться витрачати чимало часу на пошук відповідного вірусу серед величезної кількості бактеріофагів, виявлених у навколишньому середовищі. Потрібно знайти той, який зможе впоратися з конкретною інфекцією пацієнта.

Процес починається з того, що лікарі беруть зразок бактерій, які спричинили інфекцію. Після цього дослідники шукають або розробляють бактеріофаги, здатні знищити збудника.

Одне з головних завдань — зрозуміти, які генетичні характеристики повинен мати вірус, щоб знищувати певні штами бактерій.

Бактеріофаги вбивають бактерії в кілька етапів. Спочатку вірус прикріплюється до специфічних рецепторів на поверхні бактерії. Потім проникає всередину клітини, використовує її для власного розмноження та зрештою руйнує її.

На початковому етапі взаємодія вірусу з бактерією є дуже вибірковою: кожен бактеріофаг може атакувати лише певні штами або види бактерій.

Така специфічність є важливою перевагою фагової терапії. На відміну від антибіотиків широкого спектра дії, вона дає змогу зберігати корисні мікроорганізми кишківника, на які також можуть впливати антибактеріальні препарати.

У Radical Numerics стверджують, що їхній підхід на основі ШІ дає змогу швидко створювати бактеріофаги на замовлення, відповідно до потреб конкретного пацієнта, і таким чином скорочувати час до початку лікування.

«Під час першого у світі клінічного застосування бактеріофагів, розроблених за допомогою ШІ, пацієнту з бактеріальною інфекцією, стійкою до антибіотиків, ввели варіанти фагів, створені системою Omnii-1. Лікування проводили в межах дозволеної процедури застосування препаратів із гуманних міркувань під керівництвом лікаря», — повідомила Radical Numerics.

Як стверджує компанія, ця віха є одним із перших кроків до перетворення геномного дизайну за допомогою ШІ на персоналізовані методи лікування.

Стартап наполягає, що його модель штучного інтелекту навчали на різноманітних геномних послідовностях, геномах бактеріофагів, а також даних про взаємодію фагів із бактеріями-господарями, отриманих під час попередніх досліджень. На основі цієї інформації ШІ може визначати потенційно придатні бактеріофаги та розробляти нові варіанти відповідно до конкретних терапевтичних потреб.

«Ми синтезуємо варіанти бактеріофагів, розроблені Omnii-1, і вимірюємо їхню здатність відновлюватися та активність щодо різних штамів бактерій», — повідомили в Radical Numerics.

Здатність до відновлення в цьому контексті показує життєздатність бактеріофага — чи може створений ШІ вірусний геном функціонувати та забезпечувати розмноження вірусу в лабораторних умовах.

«Ці експерименти допомагають визначити активність наших варіантів щодо цільових бактерій і використовувати отримані результати для наступних циклів моделювання та розробки», — пояснили в компанії.

У Radical Numerics заявили, що розроблені системою Omnii-1 бактеріофаги синтезували та ввели пацієнту з інфекцією, стійкою до антибіотиків, у якого залишилося дуже мало інших варіантів лікування. Водночас компанія не розкрила конкретних результатів лікування, пославшись на необхідність захисту приватності пацієнта.

Джерело: The Independent

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