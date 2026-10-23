Naukowcy ze Szkoły Medycyny Stomatologicznej Uniwersytetu Rutgersa odkryli mechanizm, który może wyjaśniać, dlaczego infekcje wokół implantów dentystycznych często słabo reagują na leczenie antybiotykami. Jak podaje ScienceDaily, bakterie mogą stopniowo uszkadzać tytanową powierzchnię implantów, uwalniając mikroskopijne cząstki metalu do pobliskich tkanek.

Stan znany jako periimplantitis dotyczy tkanek wokół implantu i może niszczyć tkankę kostną szczęki. Według szacunku przytoczonego w badaniu rozwija się on u 10–20% osób z implantami dentystycznymi. Chociaż periimplantitis i zapalenie przyzębia zaczynają się z udziałem podobnych bakterii jamy ustnej, antybiotyki w połączeniu z profesjonalnym czyszczeniem znacznie rzadziej pomagają w przypadku infekcji wokół implantu.

Cząstki tytanu i stan zapalny

Autorzy pracy opublikowanej w PNAS Nexus przeanalizowali próbki ludzkich tkanek, badali ludzkie komórki odpornościowe w laboratorium oraz przeprowadzili eksperymenty na genetycznie zmodyfikowanych myszach. Ustalili, że cząstki tytanu mogą pokrywać się lipopolisacharydem — toksyną bakteryjną.

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Makrofagi próbują pochłonąć takie cząstki, lecz nie mogą rozłożyć tytanu. W rezultacie komórki pozostają w stanie długotrwałego zapalenia, wytwarzają więcej zapalnych cząsteczek sygnałowych, w tym interleukiny-1 beta, i gorzej usuwają bakterie. W doświadczeniach laboratoryjnych makrofagi mające kontakt z cząstkami tytanu pochłaniały mniej niż połowę liczby bakterii w porównaniu z komórkami bez takiego kontaktu.

Potencjalny cel leczenia

Naukowcy powiązali tę reakcję z TRPC1 — kanałem wapniowym w makrofagach. U myszy bez TRPC1 po oddziaływaniu cząstek tytanu i bakterii powstawały znacznie mniejsze ropnie, wytwarzano mniej cząsteczek zapalnych, a komórki skuteczniej usuwały bakterie. Według autorów wyłączenie tego kanału u myszy zapobiegało rozwojowi procesu destrukcyjnego.

Zespół, finansowany przez amerykańskie Narodowe Instytuty Zdrowia, ocenia potencjalne leki wpływające na ten szlak molekularny w ludzkich komórkach. Badanie podkreśla również znaczenie profesjonalnej pielęgnacji implantów: metalowe narzędzia stosowane do naturalnych zębów mogą uszkadzać tytanową powierzchnię, podczas gdy nieabrazyjne metody czyszczenia stały się obecnie standardową praktyką.

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