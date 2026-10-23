Ученые Школы стоматологической медицины Ратгерского университета выявили механизм, который может объяснить, почему инфекции вокруг зубных имплантов часто плохо поддаются лечению антибиотиками. Как сообщает ScienceDaily, бактерии могут постепенно повреждать титановую поверхность имплантов, высвобождая микроскопические частицы металла в прилегающие ткани.

Состояние, известное как периимплантит, поражает ткани вокруг импланта и может разрушать костную ткань челюсти. Согласно оценке, приведенной в исследовании, оно развивается у 10–20% людей с зубными имплантами. Хотя периимплантит и пародонтит начинаются с участием схожих бактерий полости рта, антибиотики вместе с профессиональной чисткой значительно реже помогают в случае инфекции вокруг импланта.

Частицы титана и воспаление

Авторы работы, опубликованной в PNAS Nexus, проанализировали образцы человеческих тканей, исследовали иммунные клетки человека в лаборатории и провели эксперименты на генетически модифицированных мышах. Они установили, что частицы титана могут покрываться липополисахаридом — бактериальным токсином.

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Макрофаги пытаются поглотить такие частицы, но не могут расщепить титан. Из-за этого клетки остаются в состоянии длительного воспаления, производят больше воспалительных сигнальных молекул, в частности интерлейкина-1 бета, и хуже очищают организм от бактерий. В лабораторных опытах макрофаги, контактировавшие с частицами титана, поглощали менее половины количества бактерий по сравнению с клетками без такого контакта.

Потенциальная мишень для лечения

Исследователи связали эту реакцию с TRPC1 — кальциевым каналом в макрофагах. У мышей без TRPC1 после воздействия частиц титана и бактерий образовывались значительно меньшие абсцессы, вырабатывалось меньше воспалительных молекул, а клетки эффективнее очищали организм от бактерий. По данным авторов, отключение этого канала у мышей предотвращало развитие разрушительного процесса.

Команда, финансируемая Национальными институтами здравоохранения США, оценивает потенциальные препараты, воздействующие на этот молекулярный путь в клетках человека. Исследование также подчеркивает важность профессионального ухода за имплантами: металлические инструменты для естественных зубов могут повреждать титановую поверхность, тогда как неабразивные методы чистки теперь стали стандартной практикой.

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