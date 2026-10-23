罗格斯大学牙科医学院的科学家发现了一种机制，或可解释为何牙科种植体周围的感染往往对抗生素治疗反应不佳。正如ScienceDaily报道的那样，细菌可逐渐损伤种植体的钛表面，将微小的金属颗粒释放到邻近组织中。

这种被称为种植体周围炎的疾病会影响种植体周围组织，并可能破坏颌骨组织。根据研究中引用的估计，10%至20%的牙科种植体使用者会出现这种疾病。尽管种植体周围炎和牙周炎最初都涉及相似的口腔细菌，但在种植体周围感染的情况下，抗生素结合专业清洁的效果明显更差。

钛颗粒与炎症

这项发表于《PNAS Nexus》的研究作者分析了人体组织样本，在实验室中研究了人类免疫细胞，并在经过基因改造的小鼠身上进行了实验。他们发现，钛颗粒可能被脂多糖覆盖，脂多糖是一种细菌毒素。

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巨噬细胞试图吞噬这类颗粒，但无法分解钛。因此，这些细胞会长期处于炎症状态，产生更多炎症信号分子，包括白细胞介素-1β，并且清除细菌的效果较差。在实验室实验中，接触钛颗粒的巨噬细胞吞噬的细菌数量不到未接触此类颗粒细胞的一半。

潜在治疗靶点

研究人员将这一反应与TRPC1联系起来，TRPC1是巨噬细胞中的一种钙通道。在缺少TRPC1的小鼠中，暴露于钛颗粒和细菌后形成的脓肿明显更小，产生的炎症分子更少，细胞清除细菌的效率更高。作者称，在小鼠中关闭这一通道可防止破坏性过程的发展。

该团队获得美国国立卫生研究院资助，正在评估影响人类细胞中这一分子通路的潜在药物。研究还强调了对种植体进行专业护理的重要性：用于天然牙齿的金属器械可能损伤钛表面，而非磨蚀性清洁方法如今已成为标准做法。

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