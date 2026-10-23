W Stanach Zjednoczonych, podczas szczytu STAT w Bostonie, Dana Senaga opowiedziała o doświadczeniach swojego męża, Bobby’ego Senagi, który uczestniczył w badaniu klinicznym leku daraxonrasib stosowanego w leczeniu raka trzustki. Jak informuje STAT News, Bobby był jednym z pierwszych pacjentów, którzy otrzymali ten lek.

Poszukiwanie leczenia po chemioterapii

Gdy rak Bobby’ego Senagi przestał reagować na standardową chemioterapię, rodzina zaczęła szukać możliwości dalszego leczenia. Najpierw udała się do Kalifornii, następnie do Teksasu, a później wróciła do domu na Hawaje.

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Bobby Senaga zmarł 25 sierpnia 2024 roku na Hawajach. Podczas szczytu jego żona opowiedziała, co dodatkowe miesiące życia znaczyły dla rodziny.

Dostęp do nowego leku

Według oceny STAT News zatwierdzenie daraxonrasibu stało się największym postępem od dziesięcioleci w walce z trudnym do leczenia rakiem trzustki. Jednocześnie publikacja zaznacza, że udział w badaniach klinicznych i dostęp do nowych leków mogą wymagać znacznych zasobów.

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