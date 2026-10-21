Naukowcy z Uniwersytetu w Grazu w Austrii ustalili, że dorośli mogą lepiej niż dzieci w wieku przedszkolnym wykonywać zadania kreatywne, choć jednocześnie czują się mniej pewni siebie i częściej odczuwają lęk. W badaniu wzięło udział 92 dzieci w wieku od czterech do siedmiu lat oraz 70 dorosłych, głównie w wieku około 20 lat, informuje The Guardian.

Trzy zadania kreatywne

Uczestników poproszono, aby w ciągu trzech minut wymyślili jak najwięcej kreatywnych sposobów wykorzystania puszki, narysowali cokolwiek bez ograniczenia czasu oraz w ciągu ośmiu minut przedstawili wyobrażone zwierzę. Sędziowie oceniali prace pod względem oryginalności, użyteczności i ogólnego poziomu kreatywności.

Dorośli otrzymali wyższe oceny we wszystkich trzech kryteriach, szczególnie gdy zadania miały jasno określony cel i ramy czasowe. Jednocześnie dzieci zgłaszały większą pewność siebie, silniejszą motywację i niższy poziom lęku podczas wykonywania ćwiczeń.

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Pewność siebie i strach przed oceną

Starszy autor badania Matthias Benedek zauważył, że dziecięce zaangażowanie w zabawę jest często błędnie postrzegane jako wyższy poziom zdolności twórczych. Według wniosków naukowców dzieci swobodniej eksperymentują i traktują błędy jako część procesu, podczas gdy dorośli bardziej koncentrują się na celu i mogą odrzucać nietypowe pomysły z obawy przed oceną.

Autorzy podkreślili, że praca ma ograniczenia: porównuje tylko dwie grupy wiekowe w jednym momencie, dlatego nie pozwala ustalić, jak dokładnie starzenie się wpływa na kreatywność. Badanie przeprowadził Uniwersytet w Grazu wspólnie z UCLouvain w Belgii i Uniwersytetem Yale, a wyniki opublikowano w czasopiśmie PLOS One.

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