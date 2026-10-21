W Stanach Zjednoczonych naukowcy wykryli związek między długotrwałą otyłością kliniczną a większą objętością hiperintensywności istoty białej mózgu — zmian widocznych w badaniu MRI. Uczestnicy, którzy przez dłuższy czas w ciągu życia mieli otyłość kliniczną, w średnim wieku mieli ponad dwukrotnie większą medianę objętości takich obszarów niż osoby, u których nie odnotowano tego stanu. O wynikach badania opublikowanego w Neurology Open Access informuje ScienceAlert.

Dane z wieloletniej obserwacji

Naukowcy przeanalizowali dane 190 uczestników Bogalusa Heart Study — długoterminowego badania kohorty dzieci z miasta Bogalusa w Luizjanie. Obserwacja tej grupy rozpoczęła się w 1972 roku, a dane z badań medycznych wykorzystane w analizie zbierano od 1985 roku. Uczestnicy przeszli badania MRI w latach 2017–2025; ich średni wiek wynosił wówczas 56,5 roku.

Do oceny masy ciała i stanu zdrowia autorzy nie ograniczyli się do wskaźnika masy ciała. Zastosowali podejście Komisji Lancet, które rozróżnia brak otyłości, otyłość przedkliniczną i otyłość kliniczną. Ta ostatnia oznacza otyłość, której towarzyszą poważne metaboliczne konsekwencje zdrowotne.

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Co wykazały badania MRI

Spośród 190 uczestników 133, czyli 70%, miało otyłość kliniczną przynajmniej na jednym etapie życia. Odsetek takich osób wzrastał wraz z wiekiem: wśród osób po dwudziestce stanowił mniej niż jedną trzecią grupy, w połowie trzeciej dekady życia przekroczył połowę, a w połowie czwartej dekady — dwie trzecie.

Hiperintensywności istoty białej to jasne obszary widoczne w badaniu MRI, które mogą być markerem uszkodzenia naczyń krwionośnych i innych zmian strukturalnych istoty białej. Wcześniej wiązano je z pogorszeniem funkcji poznawczych. Autorzy zauważyli, że nadciśnienie, cukrzyca i dyslipidemia, które należą do kryteriów otyłości klinicznej, są znanymi czynnikami przyspieszającymi uszkodzenie małych naczyń mózgu.

Jednocześnie badanie wykazuje jedynie związek statystyczny i nie dowodzi, że otyłość w młodszym wieku bezpośrednio spowodowała zmiany odnotowane później. Same hiperintensywności również nie są dowodem demencji ani zaburzeń poznawczych. Badacze osobno wskazali na niewielką liczebność próby oraz fakt, że badanie MRI wykonano tylko raz, dlatego nie można ocenić dynamiki tych zmian w czasie.

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