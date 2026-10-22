Senacka Stała Komisja ds. Krajowych Usług Zdrowotnych, Regulacji i Koordynacji w Pakistanie poleciła Ministerstwu Krajowych Usług Zdrowotnych przeprowadzenie nowego dochodzenia w sprawie skarg dotyczących egzaminu MDCAT 2026. Resort ma zakończyć kontrolę w ciągu tygodnia i przedstawić komisji jej wnioski. Poinformował o tym The Express Tribune.

Stanowisko PMDC

Urzędnicy PMDC poinformowali komisję, że podczas egzaminu nie wykryto naruszeń ani nieprawidłowości. Jednocześnie członkowie komisji wyrazili niezadowolenie z raportu sporządzonego po poprzedniej kontroli i polecili przeprowadzenie nowego dochodzenia w sprawie skarg.

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Spór o zeszyty egzaminacyjne

Komisja zwróciła również uwagę na praktykę PMDC polegającą na odbieraniu kandydatom zeszytów z pytaniami po egzaminie i niezezwalaniu im na zachowanie kopii. Członkowie komisji zapytali, dlaczego materiały egzaminacyjne nie zostały upublicznione, podkreślając potrzebę przejrzystości banku pytań i procedury testowej dla zachowania zasady doboru opartego na zasługach.

W PMDC wyjaśniono, że zeszyty są zbierane w celu ochrony banku pytań i niedopuszczenia do uzyskania przewagi przez kandydatów, którzy będą zdawać egzamin w kolejnych latach. Komisja odrzuciła to wyjaśnienie. Ponadto zakwestionowała wprowadzony przez PMDC wymóg zdawania MDCAT przez studentów planujących podjęcie studiów medycznych za granicą. Polityka ta została później uchylona po interwencji komisji.

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