У Пакистані призначили нове розслідування скарг на іспит MDCAT — The Express Tribune

Сенатський постійний комітет з питань національних медичних послуг, регулювання та координації в Пакистані доручив Міністерству національних медичних послуг провести нове розслідування скарг щодо іспиту MDCAT 2026. Відомство має завершити перевірку впродовж тижня та подати висновки комітету. Про це повідомляє The Express Tribune.

Позиція PMDC

Посадовці PMDC поінформували комітет, що під час проведення іспиту не виявили порушень чи аномалій. Водночас члени комітету висловили незадоволення звітом за підсумками попередньої перевірки та розпорядилися провести нове розслідування скарг.

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Суперечка щодо екзаменаційних зошитів

Комітет також звернув увагу на практику PMDC вилучати в кандидатів зошити із завданнями після іспиту та не дозволяти їм залишати копії. Члени комітету поставили питання, чому екзаменаційні матеріали не були оприлюднені, наголосивши на необхідності прозорості банку запитань і процедури тестування для збереження принципу добору за заслугами.

У PMDC пояснили, що зошити збирають для захисту банку запитань і недопущення переваг для кандидатів, які складатимуть іспит у наступні роки. Комітет відхилив це пояснення. Крім того, він поставив під сумнів запроваджену PMDC вимогу складати MDCAT для студентів, які планують здобувати медичну освіту за кордоном. Цю політику згодом скасували після втручання комітету.

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