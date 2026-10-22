Постоянный комитет Сената Пакистана по национальным службам здравоохранения, регулированию и координации поручил Министерству национальных служб здравоохранения провести новое расследование жалоб на экзамен MDCAT 2026. Ведомство должно завершить проверку в течение недели и представить выводы комитету. Об этом сообщает The Express Tribune.

Позиция PMDC

Представители PMDC сообщили комитету, что в ходе проведения экзамена нарушений или аномалий выявлено не было. В то же время члены комитета выразили недовольство отчетом по итогам предыдущей проверки и распорядились провести новое расследование жалоб.

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Спор об экзаменационных брошюрах

Комитет также обратил внимание на практику PMDC изымать у кандидатов брошюры с заданиями после экзамена и не разрешать им оставлять копии. Члены комитета поставили вопрос, почему экзаменационные материалы не были обнародованы, подчеркнув необходимость прозрачности банка вопросов и процедуры тестирования для сохранения принципа отбора по заслугам.

В PMDC пояснили, что брошюры собирают для защиты банка вопросов и предотвращения преимуществ для кандидатов, которые будут сдавать экзамен в последующие годы. Комитет отклонил это объяснение. Кроме того, он поставил под сомнение введенное PMDC требование сдавать MDCAT для студентов, планирующих получать медицинское образование за рубежом. Эта политика позднее была отменена после вмешательства комитета.

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