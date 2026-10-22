CDC відмовився валідувати високопродуктивний тест на кір у США — The Guardian

Центри з контролю та профілактики захворювань США (CDC) відмовилися валідувати новий високопродуктивний тест на кір, пославшись на «інші конкуруючі пріоритети». Із відповідним проханням у травні звернулися Каліфорнія та штат Вашингтон, а згодом посадовці у сфері охорони здоров’я Каліфорнії, Гаваїв, Орегону та штату Вашингтон попросили директора CDC Еріку Шварц переглянути рішення, повідомляє The Guardian.

Запит посадовців штатів

У листі представники West Coast Health Alliance закликали CDC валідувати швидкий тест, здатний одночасно обробляти велику кількість зразків, щоб лабораторії могли підготуватися до масштабних спалахів кору. Також альянс попросив розробити протоколи тестування інших пріоритетних патогенів для реагування на майбутні спалахи.

У Міністерстві охорони здоров’я та соціальних служб США заявили, що CDC підтримує державні й місцеві департаменти охорони здоров’я у посиленні виявлення кору та реагуванні на спалахи. Речниця відомства Емілі Гілліард додала, що агентство надає пріоритет новітнім технологіям для реагування на спалах кору. Водночас вона не відповіла, чи планує CDC валідувати високопродуктивний тест.

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Потреба у високій пропускній здатності

Нині лабораторії використовують для діагностики кору тести з меншою пропускною здатністю, зокрема індивідуальні ПЛР-тести. Під час пандемії COVID-19 багато лабораторій громадського здоров’я придбали обладнання для масового тестування, зокрема платформу Hologic Panther Fusion, яка може обробити до 500 тестів за вісім годин. Однак CDC досі не валідував високопродуктивний тест саме для виявлення кору.

Лабораторії штату Техас розробили такий тест під час спалаху кору в західній частині штату торік, однак не оприлюднили протокол. Некомерційна референс-лабораторія ARUP Laboratories у грудні опублікувала свій метод у Journal of Clinical Microbiology. За словами медичного директора вірусології ARUP Бенджаміна Бредлі, автоматизовані системи дають лабораторіям більше гнучкості та допомагають швидше реагувати на стрімке поширення інфекції.

Посадовці альянсу зазначили, що без можливості масового тестування під час великого спалаху буде складніше належно наростити діагностику, що позначиться на допомозі пацієнтам і епідеміологічному розслідуванні. У листі йдеться, що CDC вже проводив дослідження тестів із Техасу та ARUP, але вони не були повною валідацією або комплексним порівнянням методів.

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