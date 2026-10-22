Amerykańskie Centra Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) odmówiły walidacji nowego wysokoprzepustowego testu na odrę, powołując się na „inne konkurencyjne priorytety”. Kalifornia i stan Waszyngton zwróciły się z takim wnioskiem w maju, a później urzędnicy ds. zdrowia z Kalifornii, Hawajów, Oregonu i stanu Waszyngton poprosili dyrektorkę CDC Ericę Schwartz o ponowne rozpatrzenie decyzji, informuje The Guardian.

Wniosek urzędników stanowych

W liście przedstawiciele West Coast Health Alliance wezwali CDC do walidacji szybkiego testu, zdolnego jednocześnie przetwarzać dużą liczbę próbek, aby laboratoria mogły przygotować się na zakrojone na szeroką skalę ogniska odry. Sojusz poprosił również o opracowanie protokołów testowania innych priorytetowych patogenów na potrzeby reagowania na przyszłe ogniska.

Amerykański Departament Zdrowia i Opieki Społecznej oświadczył, że CDC wspiera stanowe i lokalne departamenty zdrowia we wzmacnianiu wykrywania odry i reagowania na ogniska. Rzeczniczka resortu Emily Hilliard dodała, że agencja traktuje priorytetowo najnowsze technologie służące reagowaniu na ogniska odry. Jednocześnie nie odpowiedziała, czy CDC planuje walidację wysokoprzepustowego testu.

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Potrzeba wysokiej przepustowości

Laboratoria obecnie wykorzystują do diagnozowania odry testy o mniejszej przepustowości, w tym indywidualne testy PCR. Podczas pandemii COVID-19 wiele laboratoriów zdrowia publicznego nabyło sprzęt do masowego testowania, w tym platformę Hologic Panther Fusion, która może przetworzyć do 500 testów w ciągu ośmiu godzin. Jednak CDC nadal nie zwalidowało wysokoprzepustowego testu przeznaczonego konkretnie do wykrywania odry.

Laboratoria stanowe w Teksasie opracowały taki test podczas ubiegłorocznego ogniska odry w zachodniej części stanu, ale nie opublikowały protokołu. Niezależne referencyjne laboratorium ARUP Laboratories opublikowało swoją metodę w grudniu w Journal of Clinical Microbiology. Według dyrektora medycznego ds. wirusologii w ARUP, Benjamina Bradleya, zautomatyzowane systemy zapewniają laboratoriom większą elastyczność i pomagają im szybciej reagować na gwałtowne rozprzestrzenianie się infekcji.

Urzędnicy sojuszu zaznaczyli, że bez możliwości masowego testowania podczas dużego ogniska trudniej będzie odpowiednio zwiększyć skalę diagnostyki, co wpłynie na opiekę nad pacjentami i dochodzenia epidemiologiczne. W liście stwierdzono, że CDC przeprowadziło już badania testów z Teksasu i ARUP, ale nie były one pełną walidacją ani kompleksowym porównaniem metod.

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