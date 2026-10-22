美国疾病控制与预防中心（CDC）以“其他相互竞争的优先事项”为由，拒绝验证一项新的高通量麻疹检测方法。加利福尼亚州和华盛顿州于5月提出了相关请求，随后来自加利福尼亚州、夏威夷州、俄勒冈州和华盛顿州的卫生官员要求CDC主任埃里卡·施瓦茨重新审议该决定，《卫报》报道。

州官员的请求

West Coast Health Alliance的代表在一封信中敦促CDC验证一种能够同时处理大量样本的快速检测方法，以便实验室能够为大规模麻疹暴发做好准备。该联盟还请求制定针对其他优先病原体的检测规程，以应对未来的疫情暴发。

美国卫生与公众服务部表示，CDC支持州和地方卫生部门加强麻疹检测和疫情应对工作。该部门发言人艾米莉·希利亚德补充说，该机构优先采用用于应对麻疹暴发的最新技术。同时，她没有回答CDC是否计划验证这项高通量检测方法。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

对高通量的需求

目前，实验室使用通量较低的检测方法诊断麻疹，其中包括单项PCR检测。在COVID-19疫情期间，许多公共卫生实验室购置了大规模检测设备，包括Hologic Panther Fusion平台，该平台可在八小时内处理多达500项检测。然而，CDC至今尚未验证专门用于检测麻疹的高通量检测方法。

得克萨斯州的实验室在去年该州西部暴发麻疹疫情期间开发了这种检测方法，但未公布检测规程。非营利参考实验室ARUP Laboratories于12月在《Journal of Clinical Microbiology》发表了其方法。ARUP病毒学医学主任本杰明·布拉德利表示，自动化系统为实验室提供了更大的灵活性，并帮助其更快应对感染的迅速传播。

该联盟的官员指出，在重大疫情暴发期间，如果无法进行大规模检测，将更难适当扩大诊断能力，这将影响患者照护和流行病学调查。信中称，CDC已经对来自得克萨斯州和ARUP的检测方法进行了研究，但这些研究并非完整验证或对方法的全面比较。

关注我们在