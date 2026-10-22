Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) отказались валидировать новый высокопроизводительный тест на корь, сославшись на «другие конкурирующие приоритеты». Калифорния и штат Вашингтон обратились с соответствующей просьбой в мае, а позднее должностные лица в сфере здравоохранения Калифорнии, Гавайев, Орегона и штата Вашингтон попросили директора CDC Эрику Шварц пересмотреть решение, сообщает The Guardian.

Запрос должностных лиц штатов

В письме представители West Coast Health Alliance призвали CDC валидировать быстрый тест, способный одновременно обрабатывать большое количество образцов, чтобы лаборатории могли подготовиться к масштабным вспышкам кори. Альянс также попросил разработать протоколы тестирования других приоритетных патогенов для реагирования на будущие вспышки.

В Министерстве здравоохранения и социальных служб США заявили, что CDC поддерживает государственные и местные департаменты здравоохранения в усилении выявления кори и реагировании на вспышки. Представительница ведомства Эмили Хиллиард добавила, что агентство отдает приоритет новейшим технологиям для реагирования на вспышки кори. При этом она не ответила, планирует ли CDC валидировать высокопроизводительный тест.

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Потребность в высокой пропускной способности

Сейчас лаборатории используют для диагностики кори тесты с меньшей пропускной способностью, в частности индивидуальные ПЦР-тесты. Во время пандемии COVID-19 многие лаборатории общественного здравоохранения приобрели оборудование для массового тестирования, в том числе платформу Hologic Panther Fusion, которая может обработать до 500 тестов за восемь часов. Однако CDC до сих пор не валидировал высокопроизводительный тест именно для выявления кори.

Лаборатории штата Техас разработали такой тест во время вспышки кори в западной части штата в прошлом году, однако не опубликовали протокол. Некоммерческая референс-лаборатория ARUP Laboratories в декабре опубликовала свой метод в Journal of Clinical Microbiology. По словам медицинского директора по вирусологии ARUP Бенджамина Брэдли, автоматизированные системы дают лабораториям больше гибкости и помогают быстрее реагировать на стремительное распространение инфекции.

Должностные лица альянса отметили, что без возможности массового тестирования во время крупной вспышки будет сложнее должным образом нарастить диагностику, что скажется на помощи пациентам и эпидемиологических расследованиях. В письме говорится, что CDC уже проводил исследования тестов из Техаса и ARUP, но они не были полной валидацией или комплексным сравнением методов.

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