Francuskie organy ochrony zdrowia po raz pierwszy wykryły wirusa Shamonda u człowieka. Pacjent, u którego potwierdzono zakażenie, później zmarł. Jednocześnie władze Francji oświadczyły, że obecnie nie widzą zagrożenia dla ludności.

Prawdopodobne miejsce zakażenia

Jak informuje The Independent, główna wersja zakłada, że pacjent zaraził się we wschodniej Francji. W tym regionie wirus krążył wśród zwierząt wiosną i latem 2026 roku.

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Wcześniej wirus Shamonda był uważany za nieprzenoszący się na ludzi. Jest to ortobuniwirus przenoszony przez ukąszenia kuczmanów i dotykający głównie zwierzęta gospodarskie, w tym bydło.

Wirus u zwierząt

Wirus Shamonda po raz pierwszy wykryto w Nigerii w połowie lat 60. XX wieku. Później sporadycznie odnotowywano go u zwierząt w Afryce i Japonii. W 2026 roku wirus rozprzestrzeniał się także wśród zwierząt w kilku krajach europejskich.

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