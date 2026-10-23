W Ukrainie na razie nie odnotowano fali grypy — twierdzi wirusolog

W Ukrainie nie odnotowuje się obecnie gwałtownego wzrostu zachorowalności na ostrą infekcję dróg oddechowych, a w Kijowie nie wykryto jak dotąd laboratoryjnie potwierdzonych przypadków grypy.

Poinformowała o tym wirusolog Alla Mironenko w komentarzu dla agencji Ukrinform. Według niej wśród ludności krążą adenowirusy, rinowirusy, paragrypa i mykoplazma pneumoniae.

Jednocześnie w tym sezonie spodziewane jest rozprzestrzenianie się grypy typu A(H3N2), A(H1N1) oraz grypy typu B. Najbardziej narażone na ciężki przebieg choroby pozostają osoby starsze oraz dzieci w wieku przedszkolnym.

Wirusolog zwróciła również uwagę, że szczepionkę przeciw grypie w Ukrainie otrzymuje mniej niż 0,5% ludności.

Źródło: Ukrinform.

Na Ukrainie oraz w szeregu krajów europejskich obserwuje się opóźnienia w dostawach szczepionek przeciw grypie na sezon epidemiczny 2026–2027. W Centrum Zdrowia Publicznego wyjaśniono, że wynika to z aktualizacji zaleceń WHO dotyczących składu preparatów we wszystkich trzech składnikach, a także z trudności w produkcji i kontroli jakości.

W Ukrainie rozpoczął się sezon epidemiczny grypy i ostrych wirusowych infekcji dróg oddechowych na lata 2026–2027, który potrwa do 23 maja 2027 roku.

W Ukrainie już 115 tysięcy obywateli przeszło bezpłatne badania przesiewowe w ramach programu państwowego, który pozwala wykrywać ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, cukrzycy i innych problemów już na wczesnym etapie.

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