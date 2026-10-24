W Nigerii organizacja praw człowieka HURIWA wezwała Zgromadzenie Narodowe do wycofania projektu ustawy o utworzeniu Rady Rejestracji Żywieniowców Nigerii. Organizacja uważa, że dokument może wyprzeć lokalną wiedzę o żywieniu i stworzyć niepewność prawną dla tradycyjnych praktyk.

Jak informuje Premium Times Nigeria, projekt ustawy przedstawił członek Izby Reprezentantów Chike Okafor. Krajowy koordynator HURIWA Emmanuel Onwubiko oświadczył, że dokument należy wycofać przed przeprowadzeniem otwartych konsultacji z udziałem specjalistów ds. żywienia, depozytariuszy tradycyjnej wiedzy, rolników, specjalistów zdrowia publicznego, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i społeczności.

Ochrona tradycyjnych praktyk

HURIWA podkreśliła, że społeczności Nigerii na długo przed pojawieniem się formalnej nauki o żywieniu zgromadziły wiedzę o lokalnych produktach, sezonowych dietach, przechowywaniu i fermentacji żywności, roślinach leczniczych, karmieniu piersią oraz żywieniu uzupełniającym dzieci.

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Według Onwubiko projekt ustawy niewystarczająco chroni te praktyki i nie wyznacza wyraźnej granicy między zawodowymi usługami żywieniowców, zwykłymi poradami w rodzinie a przekazywaniem tradycyjnej wiedzy. Organizacja nie sprzeciwia się standardom zawodowym, badaniom naukowym ani regulowaniu działalności wykwalifikowanych specjalistów, lecz ostrzega przed nadmiernie scentralizowanym systemem regulacyjnym.

Finansowanie i uprawnienia

HURIWA wezwała także do zwiększenia przejrzystości przepisów dotyczących współpracy międzynarodowej, uznawania zagranicznych kwalifikacji, zatwierdzania instytucji edukacyjnych poza Nigerią oraz otrzymywania przez proponowaną radę grantów, funduszy celowych i darowizn. Organizacja osobno wskazała artykuły 3, 14, 17 i 32 jako wymagające dodatkowej kontroli, jednocześnie ostrzegając przed utożsamianiem zagranicznej współpracy lub finansowania z naruszeniami.

Wcześniej przeciw inicjatywie wystąpiła Rada Dietetyków Nigerii, która wyraziła obawy dotyczące jej wpływu na regulację zawodów związanych z żywieniem oraz obowiązujące zasady praktyki dietetycznej.

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