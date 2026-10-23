В Украине пока нет всплеска гриппа — вирусолог

В Украине пока не фиксируется резкого роста заболеваемости ОРВИ, а в Киеве лабораторно подтвержденных случаев гриппа пока не выявлено.

Об этом сообщила вирусолог Алла Мироненко в комментарии «Укринформу». По ее словам, среди населения циркулируют аденовирусы, риновирусы, парагрипп и микоплазма пневмонии.

В то же время в этом сезоне ожидается распространение гриппа A(H3N2), A(H1N1) и гриппа B. Наиболее уязвимыми к тяжелому течению болезни остаются пожилые люди и дети дошкольного возраста.

Вирусолог также отметила, что прививку от гриппа в Украине получают менее 0,5% населения.

Источник: Укринформ.

В Украине и ряде стран Европы наблюдается задержка поставок вакцин против гриппа на эпидемический сезон 2026–2027 годов. В Центре общественного здоровья пояснили, что это связано с обновлением рекомендаций ВОЗ относительно состава препаратов по всем трем компонентам, а также со сложностями в производстве и контроле качества.

В Украине начался эпидемический сезон заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями 2026–2027 годов, который продлится до 23 мая 2027 года.

В Украине уже 115 тысяч граждан прошли бесплатный скрининг здоровья в рамках государственной программы, которая позволяет выявлять риски сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и других проблем еще на ранних этапах.

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