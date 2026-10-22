Французские органы здравоохранения впервые выявили вирус Шамонда у человека. Пациент, у которого зафиксировали инфекцию, позднее умер. В то же время власти Франции заявили, что пока не видят риска для населения.

Вероятное место заражения

Как сообщает The Independent, основной версией является заражение пациента на востоке Франции. В этом регионе вирус циркулировал среди животных весной и летом 2026 года.

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До этого вирус Шамонда считался не передающимся людям. Это ортобуньявирус, который передается через укусы мокрецов и преимущественно поражает сельскохозяйственных животных, в частности крупный рогатый скот.

Вирус у животных

Вирус Шамонда впервые выявили в Нигерии в середине 1960-х годов. В дальнейшем его эпизодически фиксировали у животных в Африке и Японии. В 2026 году вирус также распространялся среди животных в нескольких европейских странах.

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