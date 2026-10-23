В США совет, осуществляющий надзор за Клиническим центром Национальных институтов здоровья (NIH), единогласно поддержал высказывания своего председателя Джека Лесли о клинике для изучения возможного вреда, связанного с вакцинами. Лесли раскритиковал церемонию ее презентации с участием министра здравоохранения и социальных служб США Роберта Ф. Кеннеди-младшего и предупредил, что политическое позиционирование инициативы может подорвать доверие к больнице, сообщает Ars Technica.

Критика церемонии

Кеннеди неожиданно появился на церемонии перерезания ленты по случаю открытия клиники. В мероприятии приняли участие люди, заявлявшие, что пострадали от вакцин. Они сидели за табличками, называвшими их пострадавшими от вакцин, и общались с Кеннеди и другими высокопоставленными чиновниками администрации Дональда Трампа.

Лесли подчеркнул, что не возражает против исследований возможного вреда, связанного с вакцинами. По его словам, серьезные реакции случаются редко, но они реальны, а люди, считающие, что им был причинен вред, заслуживают серьезного отношения, уважения и ответов.

Протокол все еще рассматривается

NIH уже десятилетиями проводит исследования безопасности и эффективности вакцин и имеет Центр оценки вакцин в составе Клинического центра. Генеральный директор больницы Джонатан Грин заявил, что инициатива Кеннеди не предусматривает дополнительного финансирования или отдельного помещения, а является отдельным протоколом в рамках существующего центра.

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По словам Грина, протокол должен пройти тщательную научную и этическую экспертизу до внедрения, и на момент заседания он все еще находился на рассмотрении.

Предостережения относительно доверия

Лесли заявил, что таблички на церемонии фактически провозглашали вывод, к которому исследование еще не пришло. По его мнению, если исследование выявит вред, его результаты могут быть отвергнуты из-за многолетних заявлений Кеннеди об опасности вакцин. Если же вреда не выявят, пациенты могут счесть клинику фиктивной.

После выступления Лесли один из членов совета предложил поддержать его заявление. Предложение сразу поддержали, а при голосовании совет одобрил его единогласно.

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