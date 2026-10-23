在美国，负责监督美国国立卫生研究院（NIH）临床中心的委员会一致支持其主席杰克·莱斯利就研究可能与疫苗相关损害的诊所所发表的言论。莱斯利批评了有美国卫生与公众服务部部长小罗伯特·F·肯尼迪参加的诊所亮相仪式，并警告称，对该倡议的政治化定位可能削弱公众对医院的信任，Ars Technica报道。

对仪式的批评

肯尼迪意外出席了诊所开业的剪彩仪式。活动中有一些人表示自己因疫苗受到伤害。他们坐在写有其为疫苗受害者的标牌后，与肯尼迪及唐纳德·特朗普政府的其他高级官员交谈。

莱斯利强调，他并不反对研究可能与疫苗相关的损害。他表示，严重反应很少见，但确实存在；认为自己受到伤害的人应得到认真对待、尊重和答复。

该方案仍在审议中

NIH数十年来一直开展疫苗安全性和有效性研究，并在临床中心内设有疫苗评估中心。医院首席执行官乔纳森·格林表示，肯尼迪的倡议不涉及额外资金或单独场所，而是现有中心内的一项独立方案。

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格林表示，该方案在实施前必须经过严格的科学和伦理审查，在会议召开时仍处于审议阶段。

对信任的担忧

莱斯利表示，仪式上的标牌实际上宣告了研究尚未得出的结论。他认为，如果研究发现了损害，其结果可能会因肯尼迪多年来关于疫苗危险性的说法而遭到否定。如果没有发现损害，患者可能会认为该诊所是虚假的。

莱斯利发言后，一名委员会成员提议支持他的声明。该提议立即得到附议，委员会在投票中一致通过。

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