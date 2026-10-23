佛罗里达州记录425例本地登革热病例——The Hill

美国佛罗里达州自年初以来已登记425例本地登革热病例。希尔斯伯勒县记录的病例数最多，同时近几周皮内拉斯县的发病率也出现上升。

据The Hill报道，希尔斯伯勒县登记了346例本地登革热病例，皮内拉斯县为51例。布里瓦德、布劳沃德、锡特勒斯、马纳蒂、迈阿密-戴德、奥兰治、棕榈滩、帕斯科和波尔克等县也发现了病例。此外，该州还报告了288例被标记为国际病例的病例。

坦帕地区的疫情中心

希尔斯伯勒县仍是坦帕湾地区及全州感染传播的主要中心。同时，该县过去一周登记的病例数降至36例，而前一周为79例。

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希尔斯伯勒县蚊虫控制部门代表加布里埃尔·亨德森指出，对登革热传播的主要担忧仍集中在坦帕市中心地区。同时，在城市以东、通往布兰登的方向开始记录到零星病例。

寻找蚊虫孳生地

南佛罗里达大学教授本杰明·雅各布与团队正利用人工智能寻找传播登革热病毒的蚊虫孳生地。该系统结合卫星红外图像、天气状况数据和已知的蚊虫孳生地，以快速确定潜在的疫情中心。

分析后，专家将获得的数据移交给州级部门，以便进一步处理这些地点。希尔斯伯勒县蚊虫控制部门也在这项工作中与该大学合作。

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