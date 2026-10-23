Во Флориде зафиксировали 425 местных случаев денге — The Hill

В штате Флорида, США, с начала года зарегистрировали 425 местных случаев лихорадки денге. Больше всего случаев зафиксировали в округе Хиллсборо, при этом в последние недели рост заболеваемости наблюдается и в округе Пинеллас.

Как сообщает The Hill, в Хиллсборо зарегистрировали 346 местных случаев денге, в Пинелласе — 51. Случаи также выявили в округах Бревард, Брауард, Ситрус, Манати, Майами-Дейд, Ориндж, Палм-Бич, Паско и Полк. Отдельно в штате сообщили о 288 случаях, обозначенных как международные.

Очаг в районе Тампы

Округ Хиллсборо остается главным очагом распространения инфекции как в районе залива Тампа, так и в масштабах штата. В то же время число зарегистрированных там за последнюю неделю случаев снизилось до 36 против 79 неделей ранее.

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Представитель службы контроля комаров округа Хиллсборо Габриэль Хендерсон отметил, что основная обеспокоенность по поводу распространения денге сохраняется в центральной части Тампы. В то же время единичные случаи начали фиксировать к востоку от города, в направлении Брэндона.

Поиск мест размножения комаров

Профессор Университета Южной Флориды Бенджамин Джейкоб вместе с командой использует искусственный интеллект для поиска мест размножения комаров, переносящих вирус денге. Система объединяет спутниковые инфракрасные снимки, данные о погодных условиях и известные места размножения комаров, чтобы быстро определять потенциальные очаги.

После анализа специалисты передают полученные данные службам штата для дальнейшей обработки таких мест. Служба контроля комаров округа Хиллсборо также сотрудничает с университетом в этой работе.

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