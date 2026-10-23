W stanie Floryda w USA od początku roku zarejestrowano 425 lokalnych przypadków gorączki denga. Najwięcej przypadków odnotowano w hrabstwie Hillsborough, jednocześnie w ostatnich tygodniach wzrost zachorowań obserwuje się również w hrabstwie Pinellas.

Jak informuje The Hill, w hrabstwie Hillsborough zarejestrowano 346 lokalnych przypadków dengi, a w Pinellas — 51. Przypadki wykryto także w hrabstwach Brevard, Broward, Citrus, Manatee, Miami-Dade, Orange, Palm Beach, Pasco i Polk. Osobno w stanie zgłoszono 288 przypadków oznaczonych jako międzynarodowe.

Ognisko w rejonie Tampy

Hrabstwo Hillsborough pozostaje głównym ogniskiem rozprzestrzeniania się infekcji zarówno w rejonie zatoki Tampa, jak i w skali całego stanu. Jednocześnie liczba zarejestrowanych tam w ostatnim tygodniu przypadków spadła do 36, wobec 79 tydzień wcześniej.

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Przedstawiciel służby kontroli komarów hrabstwa Hillsborough Gabriel Henderson zaznaczył, że główne obawy dotyczące rozprzestrzeniania się dengi nadal koncentrują się w centralnej części Tampy. Jednocześnie pojedyncze przypadki zaczęto odnotowywać na wschód od miasta, w kierunku Brandon.

Poszukiwanie miejsc rozmnażania komarów

Profesor Uniwersytetu Południowej Florydy Benjamin Jacob wraz z zespołem wykorzystuje sztuczną inteligencję do poszukiwania miejsc rozmnażania komarów przenoszących wirusa dengi. System łączy satelitarne zdjęcia w podczerwieni, dane o warunkach pogodowych oraz znane miejsca rozmnażania komarów, aby szybko identyfikować potencjalne ogniska.

Po analizie specjaliści przekazują uzyskane dane służbom stanowym w celu dalszego zwalczania takich miejsc. Służba kontroli komarów hrabstwa Hillsborough również współpracuje z uniwersytetem w tej pracy.

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