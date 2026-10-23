У Флориді зафіксували 425 місцевих випадків денге — The Hill

У штаті Флорида, США, від початку року зареєстрували 425 місцевих випадків лихоманки денге. Найбільше випадків зафіксували в окрузі Гіллсборо, водночас останніми тижнями зростання захворюваності спостерігають і в окрузі Пінеллас.

Як повідомляє The Hill, у Гіллсборо зареєстрували 346 місцевих випадків денге, у Пінеллассі — 51. Випадки також виявили в округах Бревард, Бровард, Сітрус, Манаті, Маямі-Дейд, Орандж, Палм-Біч, Паско та Полк. Окремо у штаті повідомили про 288 випадків, позначених як міжнародні.

Осередок у районі Тампи

Округ Гіллсборо залишається головним осередком поширення інфекції як у районі затоки Тампа, так і в масштабах штату. Водночас кількість зареєстрованих за останній тиждень випадків там знизилася до 36 проти 79 тижнем раніше.

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Представник служби контролю комарів округу Гіллсборо Габріель Гендерсон зазначив, що основне занепокоєння щодо поширення денге зберігається в центральній частині Тампи. Водночас поодинокі випадки почали фіксувати на схід від міста, у напрямку Брендона.

Пошук місць розмноження комарів

Професор Університету Південної Флориди Бенджамін Джейкоб разом із командою використовує штучний інтелект для пошуку місць розмноження комарів, які переносять вірус денге. Система поєднує супутникові інфрачервоні знімки, дані про погодні умови та відомі місця розмноження комарів, щоб швидко визначати потенційні осередки.

Після аналізу фахівці передають отримані дані службам штату для подальшої обробки таких місць. Служба контролю комарів округу Гіллсборо також співпрацює з університетом у цій роботі.

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