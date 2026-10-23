W USA rada nadzorująca Centrum Kliniczne Narodowych Instytutów Zdrowia (NIH) jednogłośnie poparła wypowiedzi swojego przewodniczącego Jacka Lesliego dotyczące kliniki badającej możliwe uszkodzenia związane ze szczepionkami. Leslie skrytykował ceremonię prezentacji placówki z udziałem sekretarza Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej USA Roberta F. Kennedy’ego Jr. oraz ostrzegł, że polityczne pozycjonowanie inicjatywy może podważyć zaufanie do szpitala, informuje Ars Technica.

Krytyka ceremonii

Kennedy niespodziewanie pojawił się na ceremonii przecięcia wstęgi z okazji otwarcia kliniki. W wydarzeniu uczestniczyły osoby, które twierdziły, że doznały szkody wskutek szczepionek. Siedziały one za tabliczkami określającymi je jako poszkodowane przez szczepionki i rozmawiały z Kennedym oraz innymi wysokimi urzędnikami administracji Donalda Trumpa.

Leslie podkreślił, że nie sprzeciwia się badaniom nad możliwymi uszkodzeniami związanymi ze szczepionkami. Jak zaznaczył, poważne reakcje występują rzadko, ale są realne, a osoby, które uważają, że doznały szkody, zasługują na poważne traktowanie, szacunek i odpowiedzi.

Protokół jest nadal rozpatrywany

NIH od dziesięcioleci prowadzi badania nad bezpieczeństwem i skutecznością szczepionek oraz ma Centrum Oceny Szczepionek w ramach Centrum Klinicznego. Dyrektor generalny szpitala Jonathan Green oświadczył, że inicjatywa Kennedy’ego nie przewiduje dodatkowego finansowania ani odrębnych pomieszczeń, lecz jest osobnym protokołem w istniejącym centrum.

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Według Greena protokół musi przejść dokładną ocenę naukową i etyczną przed wdrożeniem, a w czasie posiedzenia nadal był rozpatrywany.

Zastrzeżenia dotyczące zaufania

Leslie oświadczył, że tabliczki podczas ceremonii faktycznie ogłaszały wniosek, którego badanie jeszcze nie sformułowało. Jego zdaniem, jeśli badanie wykaże szkodę, jego wyniki mogą zostać odrzucone z powodu wieloletnich twierdzeń Kennedy’ego o niebezpieczeństwie szczepionek. Jeśli natomiast szkody nie wykryje, pacjenci mogą uznać klinikę za pozorną.

Po wystąpieniu Lesliego jeden z członków rady zaproponował poparcie jego oświadczenia. Wniosek natychmiast poparto, a podczas głosowania rada zatwierdziła go jednogłośnie.

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