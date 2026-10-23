Naukowcy z Federalnej Politechniki w Lozannie (EPFL) opracowali wszczepialny, niskomocowy chip LogSync, zdolny do analizowania synchronizacji sygnałów między różnymi obszarami mózgu. System rejestruje aktywność mózgu, określa siłę oscylacji i synchronizację sygnałów między regionami, a następnie za pomocą uczenia maszynowego rozpoznaje stany poznawcze i emocjonalne.

O opracowaniu informuje News-Medical. W przeciwieństwie do wielu istniejących systemów głębokiej stymulacji mózgu, które działają według wcześniej ustalonych parametrów, LogSync zaprojektowano z myślą o podejściu adaptacyjnym. Może on generować impulsy wyzwalające stymulację, gdy algorytm wykryje określony stan w danych dotyczących aktywności sieci mózgowej.

Testy na istniejących zapisach

Zespół przetestował system na zapisach aktywności mózgu ludzi, zebranych w poprzednich badaniach psychiatrycznych. Jeden zestaw danych odzwierciedlał zmiany zaangażowania poznawczego podczas zadania umysłowego, drugi — pobudzenie emocjonalne uczestników oglądających klipy wideo. Algorytm zdołał rozróżnić te stany wyłącznie na podstawie zapisów neuronalnych.

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W odrębnych eksperymentach na szczurach, przeprowadzonych na Uniwersytecie Minnesoty, implant śledził bieżące oscylacje mózgowe i generował impulsy wyzwalające stymulację w z góry określonych fazach aktywności mózgu.

Pobór mocy poniżej 200 mikrowatów

Według Magdy Shoaran, kierowniczki Laboratorium Zintegrowanych Neurotechnologii EPFL, algorytmy i sprzęt opracowywano jednocześnie, uwzględniając ograniczone zużycie energii przez implant. Pobór mocy systemu wynosi mniej niż 200 mikrowatów. Aby uprościć obliczenia potrzebne do analizy sieci mózgowych i dekodowania biomarkerów w czasie rzeczywistym, LogSync wykorzystuje obliczenia logarytmiczne.

Pracę opublikowano w IEEE Journal of Solid-State Circuits. Początkowe testy koncentrowały się na zastosowaniach psychiatrycznych, w szczególności związanych z zaburzeniami nastroju i zaburzeniami lękowymi. Autorzy wskazują również na możliwość zastosowania tego podejścia w adaptacyjnej stymulacji przy zaburzeniach ruchowych, nieinwazyjnej stymulacji w zamkniętej pętli oraz interfejsach opartych na skupionych ultradźwiękach.

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