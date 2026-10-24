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Zapasy krwi w RPA spadły poniżej pięciodniowego minimum — TimesLIVE

UA.NEWS 24 października 2026 01:49
Zapasy krwi w RPA spadły poniżej pięciodniowego minimum — TimesLIVE

Południowoafrykańska Narodowa Służba Krwi SANBS zaapelowała do mieszkańców kraju, którzy mogą być dawcami, o oddawanie krwi. Krajowe zapasy wystarczają na 3,9 dnia, podczas gdy minimalnym celem służby jest rezerwa na pięć dni.

Dzienne zapotrzebowanie

Aby zaspokoić potrzeby pacjentów, SANBS potrzebuje codziennie około 3 500 jednostek krwi. Obecna liczba donacji nie pokrywa tego zapotrzebowania, informuje TimesLIVE. W niektórych regionach sytuacja jest bardziej napięta: pozostały tam zapasy na mniej niż trzy dni.

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Kogo zachęca się do udziału

Krew jest potrzebna pacjentom poddawanym operacjom, kobietom z komplikacjami podczas porodu, osobom leczonym na raka, a także tym, którzy potrzebują pilnej pomocy. Szczególnie ważna jest krew grupy O, ponieważ w nagłych przypadkach może nie być czasu na ustalenie grupy krwi pacjenta przed transfuzją.

Starsza menedżerka ds. współpracy z dawcami Monique Schreiner zwróciła się do stałych dawców, osób, które przestały oddawać krew, a także tych, którzy mogą być dawcami, lecz jeszcze nie oddawali krwi. Zaapelowała, aby nie odkładać donacji na koniec roku, ponieważ do utrzymania zapasów potrzebne są regularne donacje.

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