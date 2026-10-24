Запасы крови в ЮАР упали ниже пятидневного минимума — TimesLIVE

Национальная служба крови Южной Африки SANBS призвала жителей страны, которые могут быть донорами, сдать кровь. Национального запаса хватит на 3,9 дня, тогда как минимальная цель службы — резерв на пять дней.

Ежедневная потребность

Для обеспечения потребностей пациентов SANBS ежедневно необходимо примерно 3 500 единиц крови. Нынешний объем донаций не покрывает эту потребность, сообщает TimesLIVE. В отдельных регионах ситуация более напряженная: там осталось запасов менее чем на три дня.

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Кого призывают присоединиться

Кровь нужна пациентам, проходящим операции, женщинам с осложнениями во время родов, людям, лечащимся от рака, а также тем, кому необходима неотложная помощь. Особенно важна кровь группы O, поскольку в экстренных случаях может не быть времени для определения группы крови пациента перед переливанием.

Старшая менеджер по работе с донорами Моник Шрайнер обратилась к постоянным донорам, людям, которые перестали сдавать кровь, а также к тем, кто может быть донором, но еще не сдавал кровь. Она призвала не откладывать донацию на конец года, поскольку для поддержания запасов необходимы регулярные донации.

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