W Kenii na Ebolę zmarła druga osoba — 65-letnia kobieta, która była bliską krewną mężczyzny, który jako pierwszy zmarł w tym miesiącu na tę chorobę w kraju. Kobieta przebywała na kwarantannie, gdy wystąpiły u niej objawy, informuje Cyprus Mail.

Dziewięć potwierdzonych przypadków

Pierwszy przypadek Eboli w Kenii wykryto u mężczyzny, który przybył do Nairobi z Demokratycznej Republiki Konga. Zmarł on w szpitalu w Nairobi 5 października. Następnie władze kraju ustaliły 135 osób z kontaktu, z których wszystkie objęto kwarantanną.

Ministerstwo Zdrowia Kenii poinformowało o dziewięciu potwierdzonych przypadkach infekcji. Pozostałych siedmiu pacjentów otrzymuje pomoc w dwóch placówkach izolacyjnych. Resort oświadczył, że nie ma dowodów na rozprzestrzenianie się choroby w społecznościach kraju.

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Ognisko rozprzestrzeniło się na cztery kraje

Ognisko rozpoczęło się w Demokratycznej Republice Konga, a przypadki choroby odnotowano już w czterech krajach Afryki Wschodniej, Środkowej i Zachodniej. Według publikacji jest to najszerszy zasięg geograficzny spośród wszystkich ognisk Eboli na kontynencie.

We wtorek przypadek Eboli zgłosiła również Nigeria. Urzędnicy próbowali ustalić, gdzie i w jaki sposób zaraził się pacjent, który nie podróżował do DRK. W Kongu Ebola zakaziła prawie 10 tysięcy osób i pochłonęła ponad 4,6 tysiąca istnień. Rzadki typ wirusa, który spowodował obecne ognisko, nie ma zatwierdzonego leczenia ani szczepionki.

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