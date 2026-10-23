У Кенії від Еболи померла друга людина — Cyprus Mail

У Кенії від Еболи померла друга людина — 65-річна жінка, яка була близькою родичкою чоловіка, що став першим померлим від цієї хвороби в країні цього місяця. Жінка перебувала на карантині, коли в неї з’явилися симптоми, повідомляє Cyprus Mail.

Дев’ять підтверджених випадків

Перший випадок Еболи в Кенії виявили у чоловіка, який прибув до Найробі з Демократичної Республіки Конго. Він помер у лікарні Найробі 5 жовтня. Після цього влада країни встановила 135 контактних осіб, усіх їх помістили на карантин.

Міністерство охорони здоров’я Кенії повідомило про дев’ять підтверджених випадків інфекції. Решта семеро пацієнтів отримують допомогу у двох ізоляційних закладах. Відомство заявило, що доказів поширення хвороби в громадах країни немає.

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Спалах поширився на чотири країни

Спалах розпочався в Демократичній Республіці Конго, а випадки захворювання вже зафіксували у чотирьох країнах східної, центральної та західної Африки. За даними видання, це найширше географічне поширення будь-якого спалаху Еболи на континенті.

У вівторок про випадок Еболи також повідомила Нігерія. Посадовці намагалися встановити, де і як заразився пацієнт, який не подорожував до ДР Конго. У Конго Ебола інфікувала майже 10 тисяч людей і забрала понад 4,6 тисячі життів. Рідкісний вид вірусу, який спричинив нинішній спалах, не має схвалених лікування або вакцини.

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