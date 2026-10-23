В Кении от Эболы умер второй человек — Cyprus Mail

В Кении от Эболы умер второй человек — 65-летняя женщина, которая была близкой родственницей мужчины, ставшего первым умершим от этой болезни в стране в этом месяце. Женщина находилась на карантине, когда у нее появились симптомы, сообщает Cyprus Mail.

Девять подтвержденных случаев

Первый случай Эболы в Кении выявили у мужчины, прибывшего в Найроби из Демократической Республики Конго. Он умер в больнице Найроби 5 октября. После этого власти страны установили 135 контактных лиц, всех их поместили на карантин.

Министерство здравоохранения Кении сообщило о девяти подтвержденных случаях инфекции. Остальные семеро пациентов получают помощь в двух изоляционных учреждениях. Ведомство заявило, что доказательств распространения болезни в общинах страны нет.

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Вспышка распространилась на четыре страны

Вспышка началась в Демократической Республике Конго, а случаи заболевания уже зафиксировали в четырех странах Восточной, Центральной и Западной Африки. По данным издания, это самое широкое географическое распространение среди всех вспышек Эболы на континенте.

Во вторник о случае Эболы также сообщила Нигерия. Чиновники пытались установить, где и как заразился пациент, который не ездил в ДР Конго. В Конго Эбола заразила почти 10 тысяч человек и унесла более 4,6 тысячи жизней. Редкий тип вируса, вызвавший нынешнюю вспышку, не имеет одобренного лечения или вакцины.

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