W mieście Bunia na wschodzie Demokratycznej Republiki Konga rozpoczęto badanie kliniczne szczepionek przeciw wirusowi Bundibugyo, który należy do grupy patogenów wywołujących chorobę wirusową Ebola. Pierwsi uczestnicy badania otrzymali szczepionkę 23 października, informuje Premium Times Nigeria, powołując się na Światową Organizację Zdrowia.

Badanie Tumaini

Badanie nosi nazwę Tumaini, co w języku suahili oznacza „nadzieja”. Jest to badanie kliniczne fazy II/III, mające na celu zebranie danych dotyczących bezpieczeństwa preparatów, odpowiedzi immunologicznej oraz ich skuteczności przeciw wirusowi Bundibugyo.

W ramach badania sprawdzana będzie szczepionka Ervebo, dopuszczona do stosowania w profilaktyce choroby wywoływanej przez ebolawirusa Zair. Jej skuteczność przeciw wirusowi Bundibugyo u ludzi nie została dotąd ustalona. Do badania planuje się także włączyć dwa preparaty opracowane specjalnie przeciw temu wirusowi: jeden tworzy Moderna, a drugi Uniwersytet Oksfordzki we współpracy z Serum Institute of India.

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Skala ogniska epidemicznego

Według organizacji wspierających badanie, na dzień 21 października w DR Konga potwierdzono 9552 przypadki zakażenia i 4602 zgony. W materiale zaznaczono, że jest to największe odnotowane w kraju ognisko wirusa Bundibugyo.

Badanie będzie miało adaptacyjny projekt, który umożliwia ocenę kilku szczepionek w ramach jednego protokołu klinicznego. Zastosowane zostaną również szczepienia pierścieniowe — przede wszystkim dla osób, które miały kontakt z potwierdzonymi chorymi, oraz innych osób o wysokim ryzyku zakażenia.

Współkierownikami i sponsorami badania są Narodowy Instytut Badań Biomedycznych DR Konga oraz Instytut Zdrowia Globalnego Uniwersytetu w Antwerpii. Ministerstwo Zdrowia DR Konga zapewnia krajowe kierownictwo, WHO udziela wsparcia naukowego i technicznego, a Koalicja na rzecz Innowacji w Gotowości na Epidemie finansuje i wspiera badanie. Rozpoczęcie badania nie oznacza, że któraś ze szczepionek już udowodniła skuteczność przeciw wirusowi Bundibugyo.

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