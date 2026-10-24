刚果民主共和国东部城市布尼亚已启动针对本迪布焦病毒疫苗的临床试验。该病毒属于引发埃博拉病毒病的病原体组。首批研究参与者于10月23日接种了疫苗，据Premium Times Nigeria援引世界卫生组织的消息报道。

Tumaini研究

这项试验名为Tumaini，在斯瓦希里语中意为“希望”。这是一项II/III期临床研究，旨在收集有关这些制剂的安全性、免疫反应及其对本迪布焦病毒有效性的数据。

该研究将测试Ervebo疫苗，该疫苗获批用于预防由扎伊尔埃博拉病毒引起的疾病。其对人类本迪布焦病毒的有效性尚未确定。试验还计划纳入两种专门针对该病毒开发的制剂：一种由Moderna开发，另一种由牛津大学与印度血清研究所合作开发。

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疫情规模

据支持该研究的组织称，截至10月21日，刚果民主共和国已确认9552例感染病例和4602例死亡。报道指出，这是该国有记录以来规模最大的本迪布焦病毒疫情。

该研究将采用适应性设计，可在同一临床方案下评估多种疫苗。还将实施环形疫苗接种，主要面向与确诊患者有接触的人员以及其他感染风险较高的人群。

该试验由刚果民主共和国国家生物医学研究所和安特卫普大学全球健康研究所共同领导并赞助。刚果民主共和国卫生部负责国家层面的领导工作，世卫组织提供科学和技术支持，流行病防范创新联盟为该研究提供资金和支持。试验的启动并不意味着任何一种疫苗已证明对本迪布焦病毒有效。

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