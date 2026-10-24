У ДР Конго стартували випробування вакцин проти вірусу Бундібугіо — Premium Times Nigeria

У місті Бунія на сході Демократичної Республіки Конго розпочали клінічне випробування вакцин проти вірусу Бундібугіо, який належить до групи збудників хвороби, спричиненої вірусом Ебола. Першим учасникам дослідження ввели вакцину 23 жовтня, повідомляє Premium Times Nigeria з посиланням на Всесвітню організацію охорони здоров’я.

Дослідження Tumaini

Випробування має назву Tumaini, що суахілі означає «надія». Це клінічне дослідження II/III фази, покликане зібрати дані про безпечність препаратів, імунну відповідь та їхню ефективність проти вірусу Бундібугіо.

У межах дослідження перевірятимуть вакцину Ervebo, ліцензовану для профілактики захворювання, спричиненого заїрським еболавірусом. Її ефективність проти вірусу Бундібугіо у людей наразі не встановлена. Також до випробування планують включити два препарати, спеціально розроблені проти цього вірусу: один створює Moderna, інший — Оксфордський університет у співпраці з Інститутом сироватки Індії.

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Масштаб спалаху

За інформацією організацій, що підтримують дослідження, станом на 21 жовтня в ДР Конго підтвердили 9552 випадки інфекції та 4602 смерті. У матеріалі зазначається, що це найбільший зафіксований у країні спалах вірусу Бундібугіо.

Дослідження матиме адаптивний дизайн, який дає змогу оцінювати кілька вакцин у межах одного клінічного протоколу. Також застосують кільцеву вакцинацію — насамперед для людей, які контактували з підтвердженими хворими, та інших осіб із високим ризиком зараження.

Співкерівниками й спонсорами випробування є Національний інститут біомедичних досліджень ДР Конго та Інститут глобального здоров’я Університету Антверпена. Міністерство охорони здоров’я ДР Конго здійснює національне керівництво, ВООЗ надає науково-технічну підтримку, а Коаліція за інновації у сфері готовності до епідемій фінансує та підтримує дослідження. Початок випробування не означає, що будь-яка з вакцин уже довела ефективність проти вірусу Бундібугіо.

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