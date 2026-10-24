В городе Буниа на востоке Демократической Республики Конго началось клиническое испытание вакцин против вируса Бундибуджио, который относится к группе возбудителей болезни, вызванной вирусом Эбола. Первым участникам исследования вакцину ввели 23 октября, сообщает Premium Times Nigeria со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

Исследование Tumaini

Испытание называется Tumaini, что на суахили означает «надежда». Это клиническое исследование II/III фазы, призванное собрать данные о безопасности препаратов, иммунном ответе и их эффективности против вируса Бундибуджио.

В рамках исследования будут проверять вакцину Ervebo, лицензированную для профилактики заболевания, вызванного заирским эболавирусом. Ее эффективность против вируса Бундибуджио у людей пока не установлена. Также в испытание планируют включить два препарата, специально разработанных против этого вируса: один создает Moderna, другой — Оксфордский университет в сотрудничестве с Институтом сыворотки Индии.

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Масштаб вспышки

По информации организаций, поддерживающих исследование, по состоянию на 21 октября в ДР Конго подтвердили 9552 случая инфекции и 4602 смерти. В материале отмечается, что это крупнейшая зафиксированная в стране вспышка вируса Бундибуджио.

Исследование будет иметь адаптивный дизайн, который позволяет оценивать несколько вакцин в рамках одного клинического протокола. Также будет применяться кольцевая вакцинация — прежде всего для людей, контактировавших с подтвержденными больными, и других лиц с высоким риском заражения.

Соруководителями и спонсорами испытания являются Национальный институт биомедицинских исследований ДР Конго и Институт глобального здравоохранения Университета Антверпена. Министерство здравоохранения ДР Конго осуществляет национальное руководство, ВОЗ оказывает научно-техническую поддержку, а Коалиция за инновации в сфере готовности к эпидемиям финансирует и поддерживает исследование. Начало испытания не означает, что какая-либо из вакцин уже доказала эффективность против вируса Бундибуджио.

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