HSV-1 zmienił funkcjonowanie mikrogleju w mózgach myszy — ScienceAlert

Zakażenie wirusem opryszczki pospolitej typu 1 (HSV-1) zmieniło funkcjonowanie mikrogleju — komórek odpornościowych mózgu — u myszy. Jak informuje ScienceAlert, badacze odnotowali nasiloną odpowiedź przeciwwirusową tych komórek, przy jednoczesnym spadku aktywności genów związanych z utrzymaniem prawidłowej pracy mózgu.

Reakcja komórek odpornościowych

Mikroglej stale monitoruje stan tkanki nerwowej: wykrywa zagrożenia, usuwa martwe komórki i uszkodzone tkanki, a także uczestniczy w tworzeniu połączeń neuronowych. W eksperymencie myszy zakażono HSV-1, a po sześciu dniach zbadano ich mózgi za pomocą analizy genetycznej i metod obrazowania.

Wirusa wykryto nie w całym mózgu, lecz w określonych obszarach pnia mózgu. W tych strefach wyższe były również markery aktywacji mikrogleju. Odsetek komórek reagujących na interferon — białka sygnałowe ostrzegające sąsiednie komórki o zakażeniu — u zakażonych zwierząt był ponad 30 razy wyższy niż w grupie kontrolnej.

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Możliwy związek z neurozapaleniem

Jednocześnie w zmienionych komórkach zmniejszyła się ekspresja genów związanych z monitorowaniem stanu mózgu, jego utrzymaniem i komunikacją komórkową. Autorzy pracy przypuszczają, że może to pogarszać zdolność mikrogleju do pochłaniania resztek komórkowych, usuwania czynników neurotoksycznych i ograniczania gromadzenia się białek.

Badanie opublikowano w czasopiśmie PLOS Pathogens. Jego wyniki uzyskano na niewielkiej liczbie myszy, które po eksperymencie uśmiercono, dlatego nie dowodzą one rozwoju chorób neurodegeneracyjnych u zwierząt ani u ludzi. Naukowcy zaznaczają, że należy jeszcze ustalić, czy zmiany w stanie mikrogleju utrzymują się po zakończeniu infekcji oraz czy podobne procesy zachodzą u ludzi.

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