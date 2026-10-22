HSV-1 изменил работу микроглии в мозге мышей — ScienceAlert

Инфекция вирусом простого герпеса типа 1 (HSV-1) изменила работу микроглии — иммунных клеток мозга — у мышей. Как сообщает ScienceAlert, исследователи зафиксировали усиленную противовирусную реакцию этих клеток одновременно со снижением активности генов, связанных с поддержанием нормальной работы мозга.

Реакция иммунных клеток

Микроглия постоянно следит за состоянием нервной ткани: выявляет угрозы, удаляет мертвые клетки и поврежденные ткани, а также участвует в формировании нейронных связей. В эксперименте мышей инфицировали HSV-1, а через шесть дней исследовали их мозг с помощью генетического анализа и методов визуализации.

Вирус обнаружили не по всему мозгу, а в отдельных участках ствола мозга. В этих зонах также были выше маркеры активации микроглии. Доля клеток, реагировавших на интерферон — сигнальные белки, предупреждающие соседние клетки об инфекции, — у зараженных животных была более чем в 30 раз выше, чем в контрольной группе.

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Возможная связь с нейровоспалением

Одновременно в измененных клетках снизилась экспрессия генов, связанных с наблюдением за состоянием мозга, его поддержанием и клеточной коммуникацией. Авторы работы предполагают, что это может ухудшать способность микроглии поглощать клеточные остатки, выводить нейротоксические факторы и сдерживать накопление белков.

Исследование опубликовали в журнале PLOS Pathogens. Его результаты получены на небольшом количестве мышей, которых после эксперимента умертвили, поэтому они не доказывают развитие нейродегенеративных заболеваний у животных или людей. Ученые отмечают, что еще предстоит выяснить, сохраняются ли изменения состояния микроглии после завершения инфекции и возникают ли подобные процессы у людей.

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