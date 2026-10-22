HSV-1改变了小鼠大脑中小胶质细胞的功能——ScienceAlert

1型单纯疱疹病毒（HSV-1）感染改变了小鼠小胶质细胞——大脑中的免疫细胞——的功能。据ScienceAlert报道，研究人员记录到这些细胞的抗病毒反应增强，同时与维持大脑正常功能有关的基因活性下降。

免疫细胞反应

小胶质细胞持续监测神经组织的状态：识别威胁、清除死亡细胞和受损组织，并参与神经元连接的形成。在实验中，研究人员让小鼠感染HSV-1，六天后使用遗传分析和成像方法检查了其大脑。

病毒并非在整个大脑中被发现，而是出现在脑干的特定区域。这些区域的小胶质细胞活化标志物也更高。对干扰素——向邻近细胞警示感染的信号蛋白——产生反应的细胞比例，在感染动物中比对照组高出30多倍。

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与神经炎症的可能关联

与此同时，发生改变的细胞中，与监测大脑状态、维持其功能及细胞通信有关的基因表达下降。研究作者认为，这可能削弱小胶质细胞吞噬细胞残骸、清除神经毒性因素以及抑制蛋白质积累的能力。

该研究发表在《PLOS Pathogens》期刊上。研究结果来自数量较少的小鼠，这些小鼠在实验后被安乐死，因此结果并不能证明动物或人类会发生神经退行性疾病。科学家指出，仍需确定小胶质细胞状态的变化是否会在感染结束后持续存在，以及人类是否会出现类似过程。

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