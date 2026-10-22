世界卫生组织表示，始于刚果民主共和国的埃博拉疫情正变得更加复杂，因为东非和西非国家目前均已出现病例。尼日利亚本周确认了首例本迪布焦毒株感染病例。半岛电视台报道。

世卫组织非洲区域主任穆罕默德·贾纳比指出，疫情形势已变得更加复杂。尼日利亚成为第四个受到这场于5月中旬在刚果民主共和国宣布的疫情影响的非洲国家。肯尼亚、刚果民主共和国和尼日利亚均记录到本迪布焦毒株的活跃或近期病例。乌干达今年早些时候曾出现病例，但该国于8月被宣布摆脱埃博拉疫情。

感染源正在调查中

医务人员正在确定尼日利亚首名患者的感染源。她出生于乌干达，是一名在阿布贾工作的瑞士外交官的妻子。乌干达当局曾表示，这名女子在经乌干达过境前曾前往刚果民主共和国东部地区。与此同时，世卫组织和非洲疾病控制与预防中心均未获得关于她前往刚果民主共和国的确证信息。

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瑞士政府告诉路透社，这名患者可能是在乌干达逗留期间感染。乌干达当局否认了这一关联。世卫组织驻尼日利亚代表帕韦尔·乌尔苏表示，向该组织提供的信息中没有这名女子在乌干达境外旅行的数据。

正在核查机场可能存在的接触

非洲疾控中心紧急准备和应对负责人韦萨姆·曼库拉表示，尼日利亚的首名患者和肯尼亚的首名患者于10月3日离开恩德培。有关两人在机场可能发生接触的情况正在核查。此外，调查人员还在确定患者从出现症状到48小时后住院期间曾到访阿布贾的哪些医疗机构。

肯尼亚在首例病例后又确认了8例，卫生部门追踪了首名患者的全部135名接触者。尼日利亚正在追踪44名接触者，尽管后来还发现了其他接触者。自5月以来，刚果民主共和国在超过9000例确诊病例中已有逾4000人死亡。非洲疾控中心警告称，这一威胁极其严重：刚果民主共和国的病死率接近50%。

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