Światowa Organizacja Zdrowia, Światowa Organizacja Meteorologiczna, UNICEF oraz Fundusz Ludnościowy ONZ przedstawiły pierwszy globalny zestaw 19 wskaźników służących do monitorowania wpływu ekstremalnych upałów na zdrowie kobiet w ciąży, noworodków i dzieci. Informuje o tym Health Policy Watch.

Krajom zaleca się zestawianie danych o temperaturze powietrza z danymi ze szpitali i klinik. Ma to pomóc wykrywać możliwe wzrosty liczby przedwczesnych porodów, martwych urodzeń, zgonów dzieci oraz zgłoszeń po pomoc medyczną podczas fal upałów, a także z wyprzedzeniem ostrzegać kobiety w ciąży i określać najbardziej narażone społeczności.

Jakie wskaźniki proponuje się monitorować

Do kluczowych wskaźników zaliczono przedwczesne porody i wizyty ambulatoryjne, które proponuje się analizować wraz z temperaturą powietrza. Krajom radzi się również monitorować przypadki nadciśnienia w czasie ciąży, późne martwe urodzenia, niską masę urodzeniową oraz śmiertelność dzieci do piątego roku życia w placówkach medycznych.

Osobno zaleca się rozdzielanie danych o zgonach i pilnych zgłoszeniach w okresach upałów według wieku i płci. Wśród wskaźników znalazły się także objęcie lokalnych organów ochrony zdrowia systemami wczesnego ostrzegania oraz uwzględnianie kobiet i dzieci jako odrębnych grup ryzyka w ocenach podatności.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Ryzyko dla matek i dzieci

Według danych agencji ONZ około 1,5 mld dzieci jest narażonych na fale upałów, które stają się częstsze, dłuższe lub intensywniejsze. Według szacunków Lancet Countdown w 2024 roku niemowlęta w wieku poniżej jednego roku doświadczyły o 389% więcej dni fal upałów na osobę niż średnio w latach 1986–2005.

Metaanaliza 198 badań w 66 krajach, opublikowana w 2024 roku, wykazała, że fale upałów zwiększają prawdopodobieństwo przedwczesnego porodu o 26%. WHO zaznacza, że powikłania związane z przedwczesnym porodem są jedną z głównych przyczyn zgonów dzieci do piątego roku życia.

Nowe wskaźniki nie mają służyć ustalaniu bezpośredniego związku przyczynowo-skutkowego między upałem a konkretnymi skutkami zdrowotnymi. Jednocześnie mają stać się praktycznym narzędziem do wykrywania trendów, oceny potencjalnych zagrożeń i planowania działań na rzecz ochrony matek i dzieci.

Czytaj nas na