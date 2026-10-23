Papież Leon XIV nie pojedzie do Asyżu po operacji płuca — RMF24

Papież Leon XIV nie pojedzie 27 października do Asyżu we Włoszech na zalecenie lekarzy. W Watykanie wyjaśniono, że pontyfik powinien unikać lotu helikopterem. Informuje o tym RMF24, powołując się na Reuters.

Powrót do zdrowia po operacji

Ostatnie badanie klatki piersiowej pontyfika wykazało poprawę zgodną z oczekiwaniami po operacji z powodu raka płuca, podano w biuletynie medycznym. Leon XIV niedawno przeszedł operację usunięcia gruczolakoraka płuca. Lekarze oświadczyli, że po zabiegu chirurgicznym dalsze leczenie nie będzie potrzebne.

W sobotę pontyfik wrócił do Watykanu i stopniowo wznawiał codzienną aktywność. W środę spotkał się z tysiącami wiernych podczas audiencji generalnej na placu św. Piotra. Papież podziękował obecnym za wsparcie, modlitwy i wielkoduszność Boga.

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Spotkanie w Asyżu

Na 27 października w Asyżu zaplanowano międzynarodowe spotkanie modlitewne o pokój, poświęcone 40. rocznicy historycznego Ducha Asyżu. Właśnie 27 października 1986 roku święty Jan Paweł II zaprosił do miasta przedstawicieli różnych religii na wspólną modlitwę o pokój.

Jednocześnie trwają przygotowania do podróży Leona XIV do Ameryki Południowej, zaplanowanej na 6–17 listopada.

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