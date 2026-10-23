Папа Лев XIV не поедет в Ассизи после операции на лёгком — RMF24

Папа Лев XIV не поедет 27 октября в Ассизи в Италии по рекомендации врачей. В Ватикане пояснили, что понтифику следует избегать перелёта на вертолёте. Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на Reuters.

Восстановление после операции

Последнее обследование грудной клетки понтифика показало улучшение, соответствующее ожиданиям после операции по поводу рака лёгкого, говорится в медицинском бюллетене. Лев XIV недавно перенёс операцию по удалению аденокарциномы лёгкого. Врачи заявили, что после хирургического вмешательства дальнейшее лечение не потребуется.

В субботу понтифик вернулся в Ватикан и постепенно возобновлял повседневную активность. В среду он встретился с тысячами верующих во время общей аудиенции на площади Святого Петра. Папа поблагодарил присутствующих за поддержку, молитвы и великодушие Бога.

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Встреча в Ассизи

На 27 октября в Ассизи запланирована международная молитвенная встреча за мир, посвящённая 40-й годовщине исторического Духа Ассизи. Именно 27 октября 1986 года святой Иоанн Павел II пригласил в город представителей разных религий на совместную молитву за мир.

В то же время продолжается подготовка к поездке Льва XIV в Южную Америку, запланированной на 6–17 ноября.

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