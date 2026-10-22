世卫组织推出19项高温风险指标——Health Policy Watch

世界卫生组织、世界气象组织、联合国儿童基金会和联合国人口基金发布了首套包含19项指标的全球指标体系，用于追踪极端高温对孕妇、新生儿和儿童健康的影响。Health Policy Watch对此进行了报道。

建议各国将空气温度数据与医院和诊所的数据进行比对。这将有助于发现热浪期间早产、死胎、儿童死亡和就医人数可能出现的激增，同时提前警告孕妇并确定最脆弱的社区。

建议监测哪些指标

关键指标包括早产和门诊就诊，建议结合空气温度进行分析。还建议各国监测妊娠期高血压病例、晚期死胎、低出生体重以及医疗机构中五岁以下儿童的死亡率。

另建议按年龄和性别对高温期间的死亡和紧急就诊数据进行分类。指标还包括地方卫生主管部门被早期预警系统覆盖的情况，以及在脆弱性评估中将妇女和儿童作为独立风险群体纳入考量。

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对母亲和儿童的风险

根据联合国机构的数据，约有15亿儿童受到热浪影响，而热浪正变得更加频繁、持续时间更长或强度更大。据《柳叶刀倒计时》估计，2024年，一岁以下婴儿人均经历的热浪天数比1986—2005年的平均水平高389%。

2024年发表的一项涵盖66个国家198项研究的荟萃分析显示，热浪使早产的可能性增加26%。世卫组织指出，早产并发症是五岁以下儿童死亡的主要原因之一。

这些新指标并非旨在确定高温与具体健康后果之间的直接因果关系。同时，它们应成为识别趋势、评估潜在风险和规划保护母亲及儿童措施的实用工具。

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