ВОЗ запустила 19 индикаторов рисков от жары — Health Policy Watch

Всемирная организация здравоохранения, Всемирная метеорологическая организация, ЮНИСЕФ и Фонд ООН в области народонаселения представили первый глобальный набор из 19 индикаторов для отслеживания влияния экстремальной жары на здоровье беременных женщин, новорождённых и детей. Об этом сообщает Health Policy Watch.

Странам рекомендуют сопоставлять данные о температуре воздуха с данными больниц и клиник. Это должно помочь выявлять возможные всплески преждевременных родов, мертворождений, смертей детей и обращений за медицинской помощью во время волн жары, а также заблаговременно предупреждать беременных женщин и определять наиболее уязвимые сообщества.

Какие показатели предлагают отслеживать

К ключевым индикаторам отнесли преждевременные роды и амбулаторные визиты, которые предлагают анализировать вместе с температурой воздуха. Странам также советуют контролировать случаи гипертензии во время беременности, поздние мертворождения, низкую массу тела при рождении и смертность детей до пяти лет в медицинских учреждениях.

Отдельно рекомендуется распределять данные о смертях и экстренных обращениях в периоды жары по возрасту и полу. Среди индикаторов также есть охват местных органов здравоохранения системами раннего предупреждения и учёт женщин и детей как отдельных групп риска в оценках уязвимости.

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Риски для матерей и детей

По данным учреждений ООН, около 1,5 млрд детей подвергаются воздействию волн жары, которые становятся более частыми, продолжительными или сильными. По оценке Lancet Countdown, в 2024 году младенцы в возрасте до одного года пережили на 389% больше дней волн жары на человека, чем в среднем в 1986–2005 годах.

Метаанализ 198 исследований в 66 странах, опубликованный в 2024 году, показал, что волны жары повышают вероятность преждевременных родов на 26%. ВОЗ отмечает, что осложнения преждевременных родов являются ведущей причиной смерти детей в возрасте до пяти лет.

Новые индикаторы не предназначены для установления прямой причинно-следственной связи между жарой и конкретными последствиями для здоровья. В то же время они должны стать практическим инструментом для выявления тенденций, оценки потенциальных рисков и планирования мер по защите матерей и детей.

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