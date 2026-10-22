Naukowcy zbadali, jak mózg przetwarza sygnały emocjonalne z wyrazów twarzy i głosu. Badanie, opublikowane w Journal of Neuroscience, przeprowadzili Olivier Collignon z Katolickiego Uniwersytetu w Lowanium, Stefania Mattioni, która obecnie pracuje na Uniwersytecie w Gandawie, oraz ich współpracownicy, podaje News-Medical.

Emocje poza jednym zmysłem

Gdy uczestnicy osobno odbierali twarze lub głosy, wyrazy emocji wywoływały aktywność w szerokim zakresie obszarów mózgu związanych z przetwarzaniem twarzy i głosów. Jednocześnie obszary te nie ograniczały się wyłącznie do „własnego” typu informacji: kilka obszarów selektywnych dla twarzy zawierało informacje o emocjach słyszanych w głosach. Z kolei obszary związane z głosami zawierały informacje o emocjach widzianych na twarzach.

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Podobne kodowanie sygnałów

W niektórych obszarach mózgu ta sama emocja była reprezentowana w podobny sposób niezależnie od tego, czy dana osoba widziała ją na twarzy, czy słyszała ją w głosie. Gdy uczestnicy odbierali twarze i głosy jednocześnie, ich połączenie zmieniało przetwarzanie i ocenę emocji w porównaniu z osobnym odbiorem tych sygnałów.

Kierunek dalszych badań

Autorzy uważają, że systemy mózgowe odpowiedzialne za przetwarzanie twarzy i głosów współdziałają, a w niektórych obszarach w podobny sposób reprezentują treść emocjonalną. Może to pomagać ludziom szybciej rozumieć stan emocjonalny rozmówcy poprzez łączenie mimiki z tonem głosu. Wyniki mogą również stanowić podstawę przyszłych badań nad mechanizmami, które mogą być zaburzone u osób mających trudności z integrowaniem sygnałów społecznych.

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