W Nigerii potwierdzono importowany przypadek choroby wirusowej Ebola wywołanej przez wirusa Bundibugyo. Światowa Organizacja Zdrowia wezwała kraje do wzmocnienia gotowości na możliwe rozprzestrzenianie się zakażenia: utrzymywania systemów nadzoru epidemiologicznego, zapewnienia bezpiecznego badania podejrzanych przypadków w laboratoriach oraz utrzymywania w gotowości zespołów szybkiego reagowania.

Pacjentka przebywa w izolacji

Jak informuje TimesLIVE, przypadek wykryto na Federalnym Terytorium Stołecznym Nigerii, gdzie znajduje się Abudża. Federalne Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej kraju oświadczyło, że pacjentka niedawno podróżowała do Ugandy.

Objawy u kobiety rozpoczęły się 7 października, cztery dni po przybyciu do Nigerii. 11 października zgłosiła się ona do prywatnej placówki medycznej w Abudży, a 20 października badania laboratoryjne potwierdziły wirusa Bundibugyo. Pacjentka jest izolowana i otrzymuje pomoc medyczną.

WHO podała, że specjaliści ustalają prawdopodobne źródło zakażenia oraz odtwarzają pełną historię podróży i możliwych kontaktów kobiety. Nigeryjskie władze zdrowotne zidentyfikowały 44 kontakty, które są objęte monitoringiem, i nadal poszukują innych osób, które mogły zostać narażone na wirusa.

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WHO odradza ograniczenia w podróżach

WHO wraz z lokalnymi władzami i partnerami wzmacnia dochodzenie w sprawie przypadku, śledzenie kontaktów, działania w zakresie zapobiegania zakażeniom i ich kontroli, a także dostawy środków ochrony indywidualnej dla medyków. Nigeryjskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom uruchomiło system zarządzania incydentami w celu koordynowania reakcji.

Organizacja zaleciła również państwom wzmocnienie kontroli w punktach wjazdu, przygotowanie planów reagowania oraz zapewnienie gotowości zarówno publicznych, jak i prywatnych placówek medycznych. Jednocześnie WHO nie zaleca wprowadzania ograniczeń w podróżach ani handlu z krajami dotkniętymi ogniskiem choroby.

Nigeria stała się piątym krajem, w którym wykryto wirusa po ogłoszeniu 15 maja ogniska w Demokratycznej Republice Konga. WHO zaznaczyła również, że Kenia w ostatnich tygodniach zgłosiła dziewięć przypadków powiązanych z importowanym przypadkiem zakażenia.

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